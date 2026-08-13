Rafael Jodar est au centre de l’attention de la planète tennis ces dernières semaines, notamment en raison de l’absence de plusieurs cadors du circuit, et encore davantage lors de ce tournoi de Montréal largement privé de ses principales têtes d’affiche.
Mais cette fois, c’est son comportement qui est pointé du doigt. L’Espagnol semble en effet coutumier d’une pratique qui commence à faire parler : prendre de longues minutes pour changer ou refaire ses lacets, donnant parfois l’impression de vouloir casser le rythme de son adversaire.
Cela avait notamment été le cas lors de la finale face à Taylor Fritz et la situation s’est reproduite hier contre Brandon Nakashima.
Le timing de ces interruptions interpelle également, puisqu’elles interviennent régulièrement lorsque Jodar est en difficulté au score.
Une habitude qui commence à agacer certains observateurs, à l’image de la journaliste brésilienne Marcel Linhares, qui n’a pas hésité à exprimer son mécontentement sur X, estimant cette pratique difficilement acceptable et regrettant que l’ATP se montre trop permissive à ce sujet.
« L’ATP considère que le jeu doit être interrompu parce qu’un lacet “problématique” peut provoquer des accidents. Sauf qu’on ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à TOUS les matchs et, comme par hasard, toujours lorsque Jodar est en train de perdre. Ça commence vraiment à devenir gênant de voir un joueur aussi talentueux chercher à jouer de cette manière » a déclaré la spécialiste Brésilienne.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 12:50