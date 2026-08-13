Rafael Jodar est au centre de l’attention de la planète tennis ces dernières semaines, notam­ment en raison de l’absence de plusieurs cadors du circuit, et encore davan­tage lors de ce tournoi de Montréal large­ment privé de ses prin­ci­pales têtes d’affiche.

Mais cette fois, c’est son compor­te­ment qui est pointé du doigt. L’Espagnol semble en effet coutu­mier d’une pratique qui commence à faire parler : prendre de longues minutes pour changer ou refaire ses lacets, donnant parfois l’impression de vouloir casser le rythme de son adversaire.

Cela avait notam­ment été le cas lors de la finale face à Taylor Fritz et la situa­tion s’est repro­duite hier contre Brandon Nakashima.

Le timing de ces inter­rup­tions inter­pelle égale­ment, puisqu’elles inter­viennent régu­liè­re­ment lorsque Jodar est en diffi­culté au score.

Une habi­tude qui commence à agacer certains obser­va­teurs, à l’image de la jour­na­liste brési­lienne Marcel Linhares, qui n’a pas hésité à exprimer son mécon­ten­te­ment sur X, esti­mant cette pratique diffi­ci­le­ment accep­table et regret­tant que l’ATP se montre trop permis­sive à ce sujet.

A ATP consi­dera que o jogo precisa ser para­li­sado porque um cadarço ‘problemá­tico’ pode causar acidentes.



Só que não dá pra ser coni­vente com algo que acon­tece em TODOS os jogos e, sim, sempre que o Jodar está perdendo.



Tá feio já alguém tão talen­toso querer sujar o jogo assim. https://t.co/TU0bd3Tjpp — Marcela Linhares (@ma__linharess) August 13, 2026

« L’ATP consi­dère que le jeu doit être inter­rompu parce qu’un lacet “problé­ma­tique” peut provo­quer des acci­dents. Sauf qu’on ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à TOUS les matchs et, comme par hasard, toujours lorsque Jodar est en train de perdre. Ça commence vrai­ment à devenir gênant de voir un joueur aussi talen­tueux cher­cher à jouer de cette manière » a déclaré la spécia­liste Brésilienne.