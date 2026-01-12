C’est par une publi­ca­tion très longue sur les réseaux sociaux que Milos Raonic, âgé de 35 ans, a décidé d’an­noncer sa retraite.

The time has come, I am reti­ring from tennis. This is a moment you know will come one day, but somehow you never feel ready for it. This is as ready as I will ever be. Tennis has been my love and obses­sion for most of my life.



I have been the luckiest person to get to live out… — Milos Raonic (@milosraonic) January 11, 2026

« Le moment est venu, je prends ma retraite du tennis, a‑t‐il écrit. C’est un moment que l’on sait inévi­table, mais auquel on ne se sent jamais vrai­ment prêt. Aujourd’hui, je ne le serai jamais. Le tennis a été ma passion, mon obses­sion, pendant la plus grande partie de ma vie. » a expliqué celui qui a vrai­ment lancer le tennis au Canada.

Finaliste à Wimbledon en 2016 battu par Murray, Milos avait un jeu basé sur son service. Il a atteint la 3ème place mondiale en novembre 2016 et remporté 8 titres dans sa carrière.