C’est par une publication très longue sur les réseaux sociaux que Milos Raonic, âgé de 35 ans, a décidé d’annoncer sa retraite.
The time has come, I am retiring from tennis. This is a moment you know will come one day, but somehow you never feel ready for it. This is as ready as I will ever be. Tennis has been my love and obsession for most of my life.— Milos Raonic (@milosraonic) January 11, 2026
I have been the luckiest person to get to live out…
« Le moment est venu, je prends ma retraite du tennis, a‑t‐il écrit. C’est un moment que l’on sait inévitable, mais auquel on ne se sent jamais vraiment prêt. Aujourd’hui, je ne le serai jamais. Le tennis a été ma passion, mon obsession, pendant la plus grande partie de ma vie. » a expliqué celui qui a vraiment lancer le tennis au Canada.
Finaliste à Wimbledon en 2016 battu par Murray, Milos avait un jeu basé sur son service. Il a atteint la 3ème place mondiale en novembre 2016 et remporté 8 titres dans sa carrière.
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 09:22