AccueilATPUne "légende" du jeu annonce la fin de sa carrière, il était...
ATP

Une « légende » du jeu annonce la fin de sa carrière, il était temps !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

834
WIMB15gc_

C’est par une publi­ca­tion très longue sur les réseaux sociaux que Milos Raonic, âgé de 35 ans, a décidé d’an­noncer sa retraite. 

« Le moment est venu, je prends ma retraite du tennis, a‑t‐il écrit. C’est un moment que l’on sait inévi­table, mais auquel on ne se sent jamais vrai­ment prêt. Aujourd’hui, je ne le serai jamais. Le tennis a été ma passion, mon obses­sion, pendant la plus grande partie de ma vie. » a expliqué celui qui a vrai­ment lancer le tennis au Canada.

Finaliste à Wimbledon en 2016 battu par Murray, Milos avait un jeu basé sur son service. Il a atteint la 3ème place mondiale en novembre 2016 et remporté 8 titres dans sa carrière.

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 09:22

Article précédent
Medvedev est vrai­ment de retour : « Quand je joue bien, peu de joueurs peuvent me battre faci­le­ment, voire pas du tout »
Article suivant
Stan Wawrinka, plutôt réaliste sur le tennis actuel : « On ne peut pas trop varier son jeu. C’est pour­quoi il faut jouer assez puis­sant des deux côtés et y aller à fond »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.