Mondo Duplantis est encore très jeune, mais il est déjà une véritable légende du sport. Avec ses multiples records du monde en saut à la perche, le Suédois a propulsé sa discipline dans une autre dimension, repoussant sans cesse les limites de l’impossible.
À l’occasion du Festival du Sport, organisé par La Gazzetta dello Sport en Italie, le perchiste a dû répondre à plusieurs questions, dont une particulièrement amusante : « Si le sort du monde en dépendait et que vous deviez choisir entre Sinner et Alcaraz, qui choisiriez‐vous ? »
Et le Suédois n’a pas hésité bien longtemps avant de désigner son ami Jannik Sinner.
« Je choisis Sinner. Jannik est mon gars, donc je dois choisir Jannik », a déclaré le champion olympique.
L’Italien semble décidément avoir conquis beaucoup de monde, y compris bien au‐delà des frontières du tennis…
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 09:11