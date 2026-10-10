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Une légende du sport fait son choix entre Sinner et Alcaraz si le sort du monde en dépen­dait : « C’est mon gars. Je suis obligé de le choisir »

Par
Antoine Trupiano
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Mondo Duplantis est encore très jeune, mais il est déjà une véri­table légende du sport. Avec ses multiples records du monde en saut à la perche, le Suédois a propulsé sa disci­pline dans une autre dimen­sion, repous­sant sans cesse les limites de l’impossible.

À l’oc­ca­sion du Festival du Sport, orga­nisé par La Gazzetta dello Sport en Italie, le perchiste a dû répondre à plusieurs ques­tions, dont une parti­cu­liè­re­ment amusante : « Si le sort du monde en dépen­dait et que vous deviez choisir entre Sinner et Alcaraz, qui choisiriez‐vous ? »

Et le Suédois n’a pas hésité bien long­temps avant de dési­gner son ami Jannik Sinner.

« Je choisis Sinner. Jannik est mon gars, donc je dois choisir Jannik », a déclaré le cham­pion olympique.

L’Italien semble déci­dé­ment avoir conquis beau­coup de monde, y compris bien au‐delà des fron­tières du tennis…

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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