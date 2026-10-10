Mondo Duplantis est encore très jeune, mais il est déjà une véri­table légende du sport. Avec ses multiples records du monde en saut à la perche, le Suédois a propulsé sa disci­pline dans une autre dimen­sion, repous­sant sans cesse les limites de l’impossible.

À l’oc­ca­sion du Festival du Sport, orga­nisé par La Gazzetta dello Sport en Italie, le perchiste a dû répondre à plusieurs ques­tions, dont une parti­cu­liè­re­ment amusante : « Si le sort du monde en dépen­dait et que vous deviez choisir entre Sinner et Alcaraz, qui choisiriez‐vous ? »

🎙️« The faith of the world is decided by a tennis match. Who do you pick : Alcaraz or Sinner?«



Mondo Duplantis : « I’ll pick Sinner. Jannik is my boy so I gotta pick Jannik. » ❤️



Via La Gazzetta dello Sport pic.twitter.com/WCp52DuKfP — jannik sinner files (@jannik_files) October 9, 2026

Et le Suédois n’a pas hésité bien long­temps avant de dési­gner son ami Jannik Sinner.

« Je choisis Sinner. Jannik est mon gars, donc je dois choisir Jannik », a déclaré le cham­pion olympique.

L’Italien semble déci­dé­ment avoir conquis beau­coup de monde, y compris bien au‐delà des fron­tières du tennis…