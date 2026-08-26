S’il a remporté à Cincinnati dimanche dernier son premier titre en Masters 1000, Arthur Fils n’a encore jamais atteint les quarts de finale en Grand Chelem, et n’a même joué qu’une seule fois les huitièmes, à Wimbledon en 2024.

Si le Français de 22 ans a encore ce cap à passer, cela n’empêche pas l’an­cienne numéro 1 mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem, Kim Clijsters, de le voir remporter l’US Open (30 août au 13 septembre).

« Je vais miser sur Arthur Fils du côté masculin. Et je vais m’en tenir à une joueuse que je cite très souvent, car j’adore la regarder jouer, et je vais choisir Coco Gauff », a déclaré la Belge, qui a fait ses pronos­tics pour New York dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.

Avec Jannik Sinner forfait et Carlos Alcaraz de retour de bles­sure, le 11e joueur mondial a certai­ne­ment un coup à jouer.