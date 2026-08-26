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Une légende du tennis voit Arthur Fils gagner l’US Open : « Je mise sur lui du côté des hommes »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a remporté à Cincinnati dimanche dernier son premier titre en Masters 1000, Arthur Fils n’a encore jamais atteint les quarts de finale en Grand Chelem, et n’a même joué qu’une seule fois les huitièmes, à Wimbledon en 2024. 

Si le Français de 22 ans a encore ce cap à passer, cela n’empêche pas l’an­cienne numéro 1 mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem, Kim Clijsters, de le voir remporter l’US Open (30 août au 13 septembre). 

« Je vais miser sur Arthur Fils du côté masculin. Et je vais m’en tenir à une joueuse que je cite très souvent, car j’adore la regarder jouer, et je vais choisir Coco Gauff », a déclaré la Belge, qui a fait ses pronos­tics pour New York dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.

Avec Jannik Sinner forfait et Carlos Alcaraz de retour de bles­sure, le 11e joueur mondial a certai­ne­ment un coup à jouer. 

Publié le mercredi 26 août 2026 à 19:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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