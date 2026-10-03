Actuellement en conva­les­cence, Jannik Sinner ne manque pas de semer le doute.

Le Transalpin, absent du circuit depuis sa victoire le 12 juillet dernier à Wimbledon face à Alexander Zverev, a récem­ment été aperçu dans un restau­rant du côté de Lyon, à proxi­mité du Centre Orthopédique Paul Santy.

La photo, publiée par une fan sur son compte Instagram, bien qu’elle ait rapi­de­ment été supprimée, est vite devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dalla Francia confer­mano che #Sinner è stato visi­tato a Lione dal professor Sonnery‐Cottet, che ha operato 3 juven­tini. Vista la perma­nenza al Jmedical, proba­bile gli sia stato consi­gliato un consulto lì #tennis @Gazzetta_it @FedeCocchi https://t.co/9jMxmcy86L — Luigi Ansaloni (@LuigiAnsaloni) October 3, 2026

Jannik Sinner aurait été consulté à Lyon par le chirur­gien Bertrand Sonnery‐Cottet, spécia­liste de renommée mondiale et l’un des profes­sion­nels de confiance de la Juventus, selon les infor­ma­tions de la Gazzetta dello Sport, souvent bien informée sur le numéro un mondial.

Ce chirur­gien est notam­ment spécia­liste des opéra­tions du genou et a opéré de nombreux spor­tifs au cours de sa carrière, notam­ment des footballeurs.

Une consul­ta­tion qui sème le doute quant à la parti­ci­pa­tion du natif de San Candido au Masters 1000 de Shanghai.