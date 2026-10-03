Actuellement en convalescence, Jannik Sinner ne manque pas de semer le doute.
Le Transalpin, absent du circuit depuis sa victoire le 12 juillet dernier à Wimbledon face à Alexander Zverev, a récemment été aperçu dans un restaurant du côté de Lyon, à proximité du Centre Orthopédique Paul Santy.
La photo, publiée par une fan sur son compte Instagram, bien qu’elle ait rapidement été supprimée, est vite devenue virale sur les réseaux sociaux.
Jannik Sinner aurait été consulté à Lyon par le chirurgien Bertrand Sonnery‐Cottet, spécialiste de renommée mondiale et l’un des professionnels de confiance de la Juventus, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, souvent bien informée sur le numéro un mondial.
Ce chirurgien est notamment spécialiste des opérations du genou et a opéré de nombreux sportifs au cours de sa carrière, notamment des footballeurs.
Une consultation qui sème le doute quant à la participation du natif de San Candido au Masters 1000 de Shanghai.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 08:35