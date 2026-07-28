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Une première pour Carlos Alcaraz dans sa carrière qu’il aurait voulu éviter

Par
Antoine Touchard
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La conva­les­cence au poignet de Carlos Alcaraz continue de lui faire manquer plusieurs semaines de compétition.

À la suite de cette bles­sure, l’Espagnol a perdu sa première place mondiale et est désor­mais troi­sième au clas­se­ment ATP.

Malgré sa chute au clas­se­ment, il traverse actuel­le­ment la plus longue période de bles­sure de sa jeune carrière, dépas­sant celle qu’il avait connue lors de la saison 2022–2023.

On espère que, pour le natif de Murcie, les semaines d’absence ne vont pas davan­tage s’additionner.

Publié le mardi 28 juillet 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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