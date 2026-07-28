La conva­les­cence au poignet de Carlos Alcaraz continue de lui faire manquer plusieurs semaines de compétition.

À la suite de cette bles­sure, l’Espagnol a perdu sa première place mondiale et est désor­mais troi­sième au clas­se­ment ATP.

105 days without Carlos Alcaraz on tour. 😢



5130 points gone (13290 to 8160) and offi­cially his longest time away from the tour due to injury, surpas­sing 2022–2023. pic.twitter.com/PXutcWuL8C — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) July 28, 2026

Malgré sa chute au clas­se­ment, il traverse actuel­le­ment la plus longue période de bles­sure de sa jeune carrière, dépas­sant celle qu’il avait connue lors de la saison 2022–2023.

On espère que, pour le natif de Murcie, les semaines d’absence ne vont pas davan­tage s’additionner.