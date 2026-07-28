La convalescence au poignet de Carlos Alcaraz continue de lui faire manquer plusieurs semaines de compétition.
À la suite de cette blessure, l’Espagnol a perdu sa première place mondiale et est désormais troisième au classement ATP.
Malgré sa chute au classement, il traverse actuellement la plus longue période de blessure de sa jeune carrière, dépassant celle qu’il avait connue lors de la saison 2022–2023.
On espère que, pour le natif de Murcie, les semaines d’absence ne vont pas davantage s’additionner.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 18:45