Selon une information de Marca, Andrea Gaudenzi, patron de l’ATP, a fixé un cap au 1er juin pour décider de la tenue ou non des tournois sur dur avant l’US Open qui est toujours prévu du 31 août au 13 septembre. Les événements, appelés les US Open Series, sont : Washington (ATP 500), Toronto (Masters 1000), Cincinnati (Masters 1000) et Winston-Salem (ATP 250).

Une feuille de route doit être établie par le conseil des joueurs qui reste très attentif à la situation de Madrid et Rome puisque les deux Masters 1000 entendent bien être reprogrammés avant Roland-Garros pour une mini-tournée sur terre battue. La question est désormais de savoir si la décision concernant ces quatre tournois auront un impact sur l’organisation de l’US Open.