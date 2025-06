Après sa défaite à Roland Garros face à Borges, Casper Ruud avait été très précis lors de sa confé­rence de presse. Souffrant du genou droit, le Norvégien avait expliqué que cette douleur n’était pas grave mais qu’elle le gênait vrai­ment surtout quand il s’agis­sait de jouer en compétition.

À l’époque, il évoquait aussi des soins à effec­tuer pour tenter de résoudre le souci. Visiblement, cela n’est pas encore le cas puis­qu’il vient de déclarer forfait pour l’ATP 250 de Majorque.

🇳🇴 @CasperRuud98 is unable to parti­ci­pate in the #MallorcaChampionships and has just announced his with­drawal from the tour­na­ment. 😢



❤️‍🩹 We hope to see you back on court as soon as possible ! 🙏💪 pic.twitter.com/B9GaigBLOv