Une star charis­ma­tique est enfin de retour, il était temps…

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

C’est la bonne nouvelle de ce début de semaine, Matteo Berrettini va être de retour sur le circuit. L’Italien qui a atteint son meilleur niveau en janvier 2022 (NDLR : Il était 6ème au clas­se­ment ATP) manquait vrai­ment au tour.

Son jeu percu­tant et surtout son charisme est un vrai plus alors d’au­tant que les puncheurs se font rare. Matteo faisait partie de cette caté­gorie avant de quitter le haut de la pyra­mide suite à des blessures.

Espérons que cette fois, il sera un peu épargné pour pouvoir jouer son rôle d’out­sider comme il l’avait fait notam­ment à Wimbledon en attei­gnant la finale, c’était en 2021, presque une éternité.

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 09:45

