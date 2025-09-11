C’est la bonne nouvelle de ce début de semaine, Matteo Berrettini va être de retour sur le circuit. L’Italien qui a atteint son meilleur niveau en janvier 2022 (NDLR : Il était 6ème au clas­se­ment ATP) manquait vrai­ment au tour.

Berrettini è pronto a tornare in campo ! 🎾💪🏻



Dopo un periodo compli­cato causa infor­tuni, Matteo torna in campo dopo quasi tre mesi dall’ul­tima partita uffi­ciale a Wimbledon. L’azzurro riparte dalla Cina dove sarà l’8ª testa di serie 🇮🇹#ATP #HangzhouOpen #Tennis #Berrettini pic.twitter.com/iSzWrJS3mV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 10, 2025

Son jeu percu­tant et surtout son charisme est un vrai plus alors d’au­tant que les puncheurs se font rare. Matteo faisait partie de cette caté­gorie avant de quitter le haut de la pyra­mide suite à des blessures.

Espérons que cette fois, il sera un peu épargné pour pouvoir jouer son rôle d’out­sider comme il l’avait fait notam­ment à Wimbledon en attei­gnant la finale, c’était en 2021, presque une éternité.