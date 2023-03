Avant le début du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz est allé voir comme d’autres joueurs un match du « Heat » en NBA. Il a pu rencon­trer la star de l’équipe, Jimmy Butler, lui‐même venu l’ob­server à l’oeuvre sur le court. L’Américain a d’ailleurs tenter d’ex­pli­quer le succès du jeune espa­gnol au micro de l’ATP.

« Il est toujours équi­libré. Il n’est jamais désta­bi­lisé et surtout, on voit qu’il s’amuse beau­coup sur le terrain. Je pense que lorsque vous vous amusez et que vous avez cette menta­lité de savoir que vous êtes le meilleur, vous allez sur le terrain et vous jouez comme si vous étiez le meilleur, les résul­tats arrivent et il n’est pas le numéro 1 sans raison », a analysé le basketteur.