Et si Novak Djokovic créait une fois de plus la surprise en parti­ci­pant à Wimbledon du 1er au 14 juillet ?

Neuf jours après son opéra­tion du ménisque droit, effec­tuée à Paris à la suite de son forfait pour les quarts de finale de Roland‐Garros, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait son retour en salle.

Avec le sourire et visi­ble­ment satis­fait de ses progrès, le Serbe a multi­plié les exer­cices pour tenter de revenir au plus vite.

Et alors que le chirur­gien l’ayant opéré la semaine dernière jugeait « peu probable » au micro de L’Equipe que Nole puisse jouer sur le gazon londo­nien cette année, cette possi­bi­lité n’est plus tota­le­ment écartée par les fans et les observateurs.

« Il vient d’une autre planète. Il est capable de jouer Wimbledon ! », écrit par exemple José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Même s’il se réta­blit plus rapi­de­ment que prévu, Djokovic prendra‐t‐il le risque de changer de surface en jouant Wimbledon, à un mois et demi des Jeux Olympiques de Paris où il visera la seule récom­pense manquant à son gigan­tesque palmarès (une médaille d’or) ? Telle est la question.