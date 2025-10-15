AccueilATPVacherot au sujet de Sinner : "Je le croise souvent à la...
ATP

Vacherot au sujet de Sinner : « Je le croise souvent à la salle de sport, dans les vestiaires : c’est une belle personne, il me souhaite toujours bonne chance pour les tour­nois, même quand ce sont des Challenger »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

336

Interrogé par le Corriere della Sera, Valentin a expliqué le rapport qu’il avait avec Jannik qu’il connait bien puisque l’Italien est résident moné­gasque et il s’en­traine comme lui au Monte Carlo Country Club.

« En fait je pensais vrai­ment que j’al­lais défier Jannik à Shandhaï et je me disais que c’était la meilleure chose qui pouvait m’ar­river. J’ai suivi son match contre Griekspoor et son abandon, je me suis dit : j’aurai plus de chances. Ça s’est bien passé. Nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble, mais l’un à côté de l’autre. Je le croise souvent à la salle de sport, dans les vestiaires : c’est une belle personne, il me souhaite toujours bonne chance pour les tour­nois, même quand ce sont des Challenger. J’espère jouer bientôt contre lui, ce serait un honneur. »

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 09:50

Article précédent
Ymer de retour après sa suspen­sion ne veut pas parler : « Il y a beau­coup de choses qui pour­raient être dites, mais je ne veux pas être suspendu à nouveau. Donc, pas de commentaire »
Article suivant
Kyrgios évoque du bout des lèvres un système « mafieux » : « Le direc­teur général et toutes les personnes les plus impor­tantes de l’ATP sont italiens. Toute cette histoire est absurde »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.