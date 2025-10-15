Interrogé par le Corriere della Sera, Valentin a expliqué le rapport qu’il avait avec Jannik qu’il connait bien puisque l’Italien est résident monégasque et il s’entraine comme lui au Monte Carlo Country Club.
« En fait je pensais vraiment que j’allais défier Jannik à Shandhaï et je me disais que c’était la meilleure chose qui pouvait m’arriver. J’ai suivi son match contre Griekspoor et son abandon, je me suis dit : j’aurai plus de chances. Ça s’est bien passé. Nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble, mais l’un à côté de l’autre. Je le croise souvent à la salle de sport, dans les vestiaires : c’est une belle personne, il me souhaite toujours bonne chance pour les tournois, même quand ce sont des Challenger. J’espère jouer bientôt contre lui, ce serait un honneur. »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 09:50