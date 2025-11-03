Surclassé par Felix Auger‐Aliassime vendredi dernier en quarts de finale du Masters 1000 de Paris, Valentin Vacherot (30e mondial ce lundi) s’est projeté sur la saison 2026 dans des propos relayés par L’Equipe.

« J’ai appris à jouer comme les meilleurs joueurs du monde. J’ai appris que même sans jouer un niveau parfait j’ai pu battre des mecs qui sont 25–30e au monde. C’est ça qui est cool. La suite, ça va être décou­verte sur décou­verte pour moi. Pour la suite, c’est encore un peu loin, je vais essayer de profiter et voir ce qui va se passer la semaine prochaine (il est dans l’at­tente d’une wild‐card à Metz). Il va falloir conti­nuer comme ça. J’ai joué sans pres­sion, ça a marché, je n’ai que des points à prendre dans tous les plus beaux tour­nois du monde… C’est ce qui va me permettre d’être relâché. Au niveau staff, pas grand‐chose ne va changer. C’est possible que certaines personnes voyagent plus avec moi sur des tour­nées plus longues et plus loin­taines. Si ça marche comme ça, pour­quoi changer ? »