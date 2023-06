Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi, qui avait eu par le passé l’oc­ca­sion de coacher d’autres joueurs italiens tel que Cecchinato ou encore Travaglia, est revenu pour nos confrères d’Ubitennis sur la rela­tion qu’il entre­tient avec son joueur.

Pour l’an­cien 161e mondial, un coach se doit d’être un person­nage discret, loin de l’image de « gourou » que possèdent certains entraî­neurs du circuit. De plus, il consi­dère que la rela­tion entre un entraî­neur et son joueur est cruciale, notam­ment dans la volonté de ce dernier d’ap­prendre et d’être à l’écoute des conseils prodigués.

« J’ai l’air très calme, comme l’ami de tous les jours. Beaucoup d’en­traî­neurs de tennis se font passer pour des gourous mais, honnê­te­ment, nous ne sommes que des entraî­neurs de tennis. Jannik est un homme qui écoute ce qu’on lui dit et qui a parfois des doutes. Mais il sait qu’il doit s’amé­liorer : je lui donne des conseils, il faut qu’il les écoute et qu’il y croie, car si les choses sont faites sans confiance, elles ne servent à rien. Notre rela­tion s’est déve­loppée, nous avons dû apprendre à nous connaître. Nous essayons de faire de lui un meilleur joueur. Aujourd’hui, il y a un problème culturel qui fait que si, à 20 ans, vous n’êtes pas devenu un joueur du top 10, vous êtes consi­déré comme un raté, c’est grave. »