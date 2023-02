Entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi a donné une inter­view à Ubitennis. Il compare son joueur à Carlos Alcaraz, déjà vain­queur d’un tournoi du Grand Chelem alors qu’il compte deux ans de moins que l’Italien, destiné lui aussi à un très grand avenir.

« Jannik n’aura jamais le physique d’Alcaraz, qui était déjà un homme à 18 ans. Mais en trois ans, nous lui ferons avoir le meilleur physique possible sans déna­turer ses carac­té­ris­tiques. Il ne faut pas se préci­piter et pousser trop fort la charge de travail athlé­tique, ce serait comme lancer un boome­rang, cela se retour­ne­rait contre nous. Et au niveau mental et en termes de déter­mi­na­tion, Sinner n’a rien de moins », a expliqué l’en­traî­neur de 39 ans.