9 men in tennis history have 5+ career victo­ries vs Novak Djokovic



Rafael Nadal (29)

Roger Federer (23)

Andy Murray (11)

Stan Wawrinka (6)

Jo‐Wilfred Tsonga (6)

Andy Roddick (5)

David Ferrer (5)

Dominic Thiem (5)

Daniil Medvedev (5)