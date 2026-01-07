Vainqueur lors d’un sacré duel de Taylor Fritz (6−4, 7–5), Stefanos est en forme, il semble un peu « ressuscité » en début d’année 2026.
« Je savais à quel niveau je devais jouer aujourd’hui. Je le dois vraiment à mon équipe. Hier soir, avant de me coucher, j’ai visualisé ce que je devais faire pour l’emporter, j’ai joué ce match mentalement dans ma tête. Je suis ravi que tout se soit déroulé comme prévu. Je suis particulièrement content de mon service et de la façon dont j’ai géré les moments de tension. J’étais très concentré sur l’application de ma stratégie. Ce que j’ai compris au cours des derniers mois, c’est que si vous parvenez à être en bonne santé, alors la compétition est agréable, votre quotidien est agréable. Si vous souffrez de problèmes de santé, cela peut avoir un impact considérable sur votre santé mentale. Heureusement, j’ai d’autres activités dans ma vie, des projets et d’autres choses intéressantes qui pourraient occuper cet espace auquel je suis habitué depuis toujours »
