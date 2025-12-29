Vainqueur 6–3, 6–3 d’Aryna Sabalenka ce dimanche à l’oc­ca­sion de la nouvelle bataille des sexes, un match exhi­bi­tion qui s’est tenu à Dubaï, Nick Kyrgios n’a pas pu s’empêcher de fanfa­ronner lors de son passage en confé­rence de presse après la rencontre.

Interrogé sur une petite pique d’Alexander Bublik qui avait déclaré lors d’une récente inter­view qu’il n’au­rait pas choisi l’Australien pour repré­senter les hommes, ce dernier a donc tenu à lui répondre, à sa manière.

« C’est un commen­taire inté­res­sant de la part de quel­qu’un qui a modelé tout son jeu sur moi. Je veux dire, nous le pensons tous. Quelqu’un devait le dire. Mais Bublik est un très bon ami à moi. Et permettez‐moi de commencer par dire que le voir et constater à quel point il a bien réussi l’année dernière a été incroyable. J’ai toujours su qu’il avait la capa­cité de faire ces choses extra­or­di­naires et d’ac­com­plir ces exploits incroyables. Mais écoute, Bublik, laisse‐moi te dire que certains joueurs m’ont envoyé des messages tous les jours pour me dire : ‘Tu nous repré­sentes’. C’était une pres­sion énorme. Bublik n’était pas le seul. Je ne vais pas citer de noms, car ils m’ont harcelé pendant des jours et des semaines ! Mais ça a été diffi­cile. Ça n’a pas été facile. Bublik est le prochain ! C’est à toi de jouer ! »