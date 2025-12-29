Vainqueur 6–3, 6–3 d’Aryna Sabalenka ce dimanche à l’occasion de la nouvelle bataille des sexes, un match exhibition qui s’est tenu à Dubaï, Nick Kyrgios n’a pas pu s’empêcher de fanfaronner lors de son passage en conférence de presse après la rencontre.
Interrogé sur une petite pique d’Alexander Bublik qui avait déclaré lors d’une récente interview qu’il n’aurait pas choisi l’Australien pour représenter les hommes, ce dernier a donc tenu à lui répondre, à sa manière.
« C’est un commentaire intéressant de la part de quelqu’un qui a modelé tout son jeu sur moi. Je veux dire, nous le pensons tous. Quelqu’un devait le dire. Mais Bublik est un très bon ami à moi. Et permettez‐moi de commencer par dire que le voir et constater à quel point il a bien réussi l’année dernière a été incroyable. J’ai toujours su qu’il avait la capacité de faire ces choses extraordinaires et d’accomplir ces exploits incroyables. Mais écoute, Bublik, laisse‐moi te dire que certains joueurs m’ont envoyé des messages tous les jours pour me dire : ‘Tu nous représentes’. C’était une pression énorme. Bublik n’était pas le seul. Je ne vais pas citer de noms, car ils m’ont harcelé pendant des jours et des semaines ! Mais ça a été difficile. Ça n’a pas été facile. Bublik est le prochain ! C’est à toi de jouer ! »
