Marian Vajda, l’entraîneur slovaque de Novak Djokovic, s’est longuement exprimé chez nos confrères de Novosti. Questionné sur la possibilité de battre deux records prestigieux pour l’instant détenus par Roger Federer, le nombre de titre en Grand Chelem (20) et le nombre de semaines d’affilée passées dans la peau du numéro 1 mondial (310), Vajda s’est montré plutôt optimiste.

« C’est son objectif et je crois fermement que cela arrivera. Il peut battre tous les records. Et il est si près de le faire. Il est en bonne santé, il est encore jeune par rapport à Federer, et nous le soutenons tous ».