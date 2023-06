Lors de sa passion­nante inter­view accordée au média slovaque Sport.sk, Marian Vajda, ex‐entraîneur histo­rique de Novak Djokovic, a déclaré que le chemin était encore long et semé d’embûches pour Carlos Alcaraz.

« Nous devons admettre que de tous les jeunes joueurs, Alcaraz est le plus complet, celui qui a le plus de chances de suivre les traces des trois grands (Federer, Nadal, Djokovic, ndlr). Il a les qualités de tout le monde, il manque juste d’ex­pé­rience. Mais il a le temps, il est très jeune, il va devoir s’ha­bi­tuer aux médias et gérer la pres­sion. Pour l’ins­tant, Djokovic reste le joueur le plus complet en Grand Chelem. Il est passé par tous les pièges média­tiques. Alcaraz a encore beau­coup de travail à faire dans le futur, une route diffi­cile et de nouveaux adversaires ».