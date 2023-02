Près d’un an après sa sépa­ra­tion avec Novak Djokovic, Marian Vajda a parlé avec plaisir de son ancien joueur à Olé Tennis au travers d’une anec­dote sur Diego Maradona et en donnant son avis sur la course au GOAT, ou plutôt aux titres du Grand Chelem, avec Rafael Nadal. Les deux rivaux en comptent 22 chacun et l’en­traî­neur slovaque en a remporté 20 avec le Serbe.

« S’il finira avec le plus de Grands Chelems ? C’est son but. Il n’a pas de limites et je pense que c’est incroyable. Il est bon physi­que­ment et il a besoin d’être comme ça. Si Novak n’a pas de bles­sures et qu’il reste physi­que­ment stable, il a déjà montré à l’Open d’Australie ce qu’il est capable de faire », a déclaré celui qui entraîne depuis neuf mois Alex Molcan (51e).