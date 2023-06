Marian, l’an­cien coach de Nole, s’est exprimé au sujet du fameux grand chelem calen­daire, pour lui, c’est possible d’au­tant que la leçon liée à l’US Open en 2021 a été retenue.

« C’est tout à fait possible. Il a une chance énorme à Wimbledon, mais aux États‐Unis, le mental sera égale­ment un facteur décisif. La concur­rence y sera plus rude, contrai­re­ment au gazon, le tenant du titre Alcaraz sera dange­reux sur le béton, Zverev revient déjà, Medvedev sera meilleur, Novak sera confronté à une concur­rence beau­coup plus forte à New York. Mais cette année, il n’y a pas de Jeux olym­piques comme à Tokyo en 2021, donc Novak ne fera pas deux fois la même erreur »