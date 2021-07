Dans un long entre­tien accordé à nos confrères de Tennis Majors, le coach de Novak revient sur l’en­semble de l’ac­tua­lité de son joueur.

Marian insiste sur beau­coup de points et notam­ment sur l’ap­proche que doit avoir le cham­pion pour éviter une pres­sion inutile.

Interrogé sur l’avenir du joueur serbe, Marian ne botte pas en touche du tout et pense que tout est possible : « Nous essayons de vivre le moment présent, parce que trop se projeter peut être contre‐productif. Je dirais deux, trois ou quatre ans, qui sait. Tout ce que je sais est qu’il n’est pas près de s’arrêter. Je ne veux pas lui fixer de limites, juste le laisser jouer une autre année, puis une autre, et puis une autre »

Parlant de son rôle, Marian a évoqué son « job », et ses missions auprès du numéro 1 mondial : « Mon rôle est de le main­tenir sur la bonne voie, de garder la même routine. Aussi d’apporter des vibra­tions posi­tives et une bonne énergie. La prépa­ra­tion est très impor­tante, il doit rester prêt. Bien sûr, mettre en place un bon programme d’entraînement, mais aussi le soutenir et lui donner confiance. Nous croyons en ce qu’il fait et ce que nous faisons. Novak est en excel­lente forme, j’ai la sensa­tion qu’il n’a aucune limite »