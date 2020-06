L’une des grandes désillusions de Novak Djokovic a a été sa défaite à Roland-Garros en 2015 alors qu’il jouait un tennis de très haut niveau et qu’il avait notamment terrassé Rafael Nadal en quart de finale.

Marian Vajda, le coach du Serbe, est revenu sur cette édition très spéciale pour The Tennis Podcast et sur ce que cela a impliqué pour la suite de sa carrière : « Pour battre l’Espagnol, l’idée avait été de mettre en place un plan très précis. J’avais notamment demandé à Novak de prendre la balle très tôt, d’accélérer le plus souvent possible. S’il n’avait pas changé son approche et aussi la qualité de son revers, il n’aurait pas dominé Rafa cette année-là et je peux vous dire que cette victoire comptait énormément pour lui, un peu trop d’ailleurs. »

Hélas battre Rafa ne signifiait pas remporter le tournoi : « C’est vrai que ce succès, puis celui face à Murray en demi-finale l’ont un peu bousculé. Face à Stan, il était le grand favori et il n’est pas parvenu à se détacher de ça, il n’a pas su maitriser cette pression alors que c’est généralement un de ses points forts. »