Suite et fin de l’in­ter­view de Marian Vajda accordée à nos confrères de Tennis Majors. L’entraîneur slovaque, qui partage le poste d’en­traî­neur prin­cipal avec Goran Ivanisevic, a loué le gros travail du Croate pour améliorer la mise en jeu du numéro 1 mondial. Très instructif.

« Les contri­bu­tions de Goran ont été excel­lentes, il est le maître‐chef dans cette partie de la cuisine. Le service n’est pas tout à fait comme celui de Goran (rires), mais ses instruc­tions ont été simi­laires à ce qu’il faisait lui‐même : le lancer est plus bas et la biomé­ca­nique est diffé­rente, Novak est main­te­nant plus rapide à se lever au service. Son service s’est consi­dé­ra­ble­ment amélioré. Il n’at­tend pas d’élan, son service est donc beau­coup plus fluide et éner­gique avant de frapper la balle. Il augmente la vitesse de la balle et lui permet de la frapper avec une préci­sion accrue. Vous pouvez voir que Novak sert plus d’as et, dans l’en­semble, son service est beau­coup plus contrôlé. De plus, la confiance est plus élevée et avec Novak, il est toujours aussi doué pour mettre en œuvre les choses : les conseils de Goran ont été simples et très effi­caces pour Novak. »