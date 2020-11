L’entraineur de Novak Djokovic a donné une interview à Sportklub, il revient sur cette année assez spéciale et sur ce que son champion a réussi en 2020 : « Novak a fait quelque chose d’incroyable, être le n ° 1 mondial de fin d’année pour la sixième fois est un exploit fantastique. Il a atteint l’objectif qu’il s’était fixé au début de la saison. J’apprécie aussi qu’il ait obtenu de bons résultats même après la reprise de la saison. J’étais un peu inquiet de la façon dont son corps allait réagir notamment après son infection au coronavirus. Le tournoi de New York a été malheureux en raison de la disqualification, sinon il évident qu’il aurait pu aller loin aussi » a expliqué le coach du numéro 1 mondial.

Il s’est aussi projeté sur 2021 même si tout semble possible : « On sait déjà que ce sera très pénible et difficile d’un point de vue organisationnel. Nous verrons quand l’Open d’Australie commencera et surtout si l’on pourra se préparer efficacement, si des tournois préparatoires auront lieu. Ce serait vraiment génial s’il y avait une bulle à l’Open d’Australie comme New York et Paris et que tout puisse avoir lieu directement sur le campus de Melbourne »