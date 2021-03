Récemment, le coach de toujours de Novak Djokovic est revenu sur les moments forts de la carrière du numéro 1 mondial pour le compte du Daily Express.

Marian a vrai­ment craint que Nole change d’op­tique après qu’il soit devenu pour la première fois numéro 1 mondial : « Quand il est devenu numéro 1 et que sa vie allait forcé­ment changé, j’étais inquiet, j’ai eu peur, car je savais qu’il avait accompli un de des rêves. Mais à partir du moment où il a commencé à dominer régu­liè­re­ment Rafael Nadal et Roger Federer alors que cela n’était pas possible avant, je savais que l’on était reparti pour une longue période avec de nouveaux objec­tifs à atteindre. Aujourd’hui, il est clair qu’il est physi­que­ment plus fort. Il a modifié son régime alimen­taire, a changé son atti­tude à l’en­traî­ne­ment. Si sa santé reste stable, je sais qu’il peut battre plus de records, il est très motivé. »