Dans une inter­view accordée au média slovaque Sport.sk, Marian Vajda a d’abord révélé la raison de sa sépa­ra­tion avec Novak Djokovic. Il a ensuite choisi le plus beau moment vécu avec le Serbe, en quinze ans d’une colla­bo­ra­tion parti­cu­liè­re­ment fructueuse.

« Il y a beau­coup de moments mémo­rables avec lui, mais si je devais en choisir un, ce serait la finale contre Rafael Nadal à Wimbledon en 2011 (6–4, 6–1, 1–6, 6–3, NDLR). C’était le premier titre à Wimbledon de Novak et en battant le numéro 1, il lui a piqué sa place. Jusque‐là, seuls Federer et Nadal avaient gagné à Londres depuis 2002. Et depuis 2004, seuls ces deux‐là se relayaient en tête du clas­se­ment. J’ai pu dire pour la première fois que j’étais l’en­traî­neur du meilleur joueur du monde », s’est souvenu Vajda.