Il était le seul. Le seul à ne pas être là pour sou­te­nir son pou­lain Novak Djokovic dans sa quête vers son 18ème Grand Chelem à Melbourne. Le seul à ne pas pou­voir exul­ter dans le box serbe lorsque le « Djoker » y par­vint. Le seul à ne pas par­ti­ci­per à la fête ensuite. Dans une inter­view accor­dée ce mar­di à nos confrères de Kurir, Marian Vajda, coach his­to­rique du numé­ro un mon­dial, est reve­nu sur ses regrets de ne pas avoir pu être pré­sent avant de se pro­je­ter sur la suite de la sai­son, for­cé­ment per­tur­bée par la bles­sure aux abdo­mi­naux du Serbe.

« Je suis déso­lé de ne pas avoir été là. Je n’ou­blie­rai jamais quand il a rem­por­té son pre­mier titre à Melbourne en 2008 et ce qui s’est pas­sé dans les ves­tiaires. J’aurais aimé être avec lui main­te­nant. J’étais très inquiet des infor­ma­tions concer­nant sa bles­sure. Il est cer­tain que nous rédui­rons le nombre de tour­nois. Sa san­té doit être le plus impor­tant pour nous. Je pense que je me ren­drai à Dubaï pour le voir, et je serai cer­tai­ne­ment avec lui à Roland‐Garros. »