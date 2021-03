L’Open d’Australie a permis de mettre en lumière la progres­sion au service de Novak Djokovic. Le Serbe n’a jamais aussi bien servi sur un tournoi du Grand Chelem. Avec 103 aces, le numéro 1 mondial a terminé en tête dans cet exer­cice lors de son neuvième sacre à Melbourne. Il trône large­ment en tête du clas­se­ment devant Alexander Zverev (86) et Milos Raonic (82). Cette nouvelle arme, « Nole » le doit aussi à son fidèle entraî­neur, Marian Vajda :

« Nous étions ensemble pendant le mois de décembre. Pendant deux semaines, nous avons décidé de faire beau­coup de travail intense, à la fois physi­que­ment et en amélio­rant certaines choses qui semblaient avoir mal tourné lors des derniers tour­nois de l’année 2020. Nous avons décidé de mettre davan­tage l’ac­cent sur le service, tant sur le premier que sur le second. C’était un plaisir de voir de loin comment il s’est amélioré et comment le travail a payé. »