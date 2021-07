Entraîneur de Novak Djokovic depuis 2006 malgré une micro pause d’une année entre 2017 et 2018, Marian Vajda est un person­nage très impor­tant dans le succès du Serbe. Présent à Roland‐Garros mais absent à Wimbledon car il partage ce rôle de coach avec Goran Ivanisevic, Marian a assisté avec un immense bonheur au 20e sacre de son poulain en direct de son salon. Interrogé par nos confrères de Tennis Majors, l’en­traî­neur slovaque s’est notam­ment confié sur le trai­te­ment média­tique réservé au numéro 1 mondial.

« C’est très compliqué. Les médias écrivent ce qu’ils veulent, peut‐être pour faire avancer un programme ou ils veulent influencer quelque chose. Parfois, ils sont à sens unique et ne voient pas la complexité de la person­na­lité de Novak. C’est une personne fantas­tique, très gentille et posi­tive, qui apporte beau­coup de bonne énergie aux spec­ta­teurs. Parfois, les gens sont en faveur de l’out­sider, car Novak est telle­ment domi­nant et personne ne veut le voir gagner. Sa domi­na­tion est si grande que beau­coup de gens sont jaloux de voir une telle perfec­tion, alors ils demandent : « Comment est‐ce possible ? Comment peut‐il gagner autant ? Ils n’y croient pas », a lancé Marian avant de mettre en lumière le travail tita­nesque de Nole.

« Il a atteint un niveau où les fans pensent que son jeu est un miracle, mais ce n’est pas le cas – il y a beau­coup de travail et d’ef­forts derrière. D’une certaine manière, il est normal dans le sport que les gens veuillent voir quel­qu’un d’autre au numéro un. J’espère que cela n’a à voir qu’avec le côté sportif, mais j’ai­me­rais voir une approche média­tique plus équi­li­brée en ce qui concerne Novak. Les médias font la promo­tion de Nadal et Federer, la jeune géné­ra­tion aussi – de belles choses sont égale­ment écrites sur Novak, mais de mon point de vue, il mérite une couver­ture plus posi­tive, c’est un vrai champion. »