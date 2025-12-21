AccueilATPValentin Royer (57e), révélation française de la saison : "J'ai gagné beaucoup...
Valentin Royer (57e), révé­la­tion fran­çaise de la saison : « J’ai gagné beau­coup plus d’argent. D’ailleurs, c’est assez « marrant » parce que quand on est petit, on s’imagine des choses… et au final, ça ne m’a pas tant changé »

209e mondial il y a moins d’un an et désor­mais 57e au clas­se­ment ATP, Valentin Royer est la vraie belle surprise de la saison 2025 pour le tennis français. 

Finaliste de l’ATP 250 d’Hangzhou en septembre dernier, seule­ment battu par Alexander Bublik, le natif de Neuilly‐sur‐Seine s’est récem­ment confié chez nos confrères de Tennis Actu où il a notam­ment été inter­rogé sur sa nouvelle vie main­te­nant qu’il gagne beau­coup plus d’argent. 

« Grand chan­ge­ment, je ne dirais pas ça, parce que ça n’a pas non plus changé ma vie. Certes, j’ai gagné beau­coup plus d’argent. D’ailleurs, c’est assez “marrant” parce que quand on est petit, on s’imagine des choses… et au final, ça ne m’a pas tant changé. Je suis le même mec qu’il y a un an, qu’il y a deux ans. Je suis affamé, j’ai envie de performer, d’aller cher­cher des plus gros joueurs, des titres. J’ai toujours cette hargne. Et l’entourage fait du bien aussi : bien s’entourer, ça contribue à garder les pieds sur terre, même quand on gagne plus d’argent. Et ça permet d’être mieux accom­pagné, de voyager dans de meilleures condi­tions. C’est surtout ça que ça a changé. Mais ça n’a rien changé dans ma manière de voir les choses, ni dans ma person­na­lité. Je pense que c’est une forme d’éducation et d’entourage. »

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 13:55

