209e mondial il y a moins d’un an et désormais 57e au classement ATP, Valentin Royer est la vraie belle surprise de la saison 2025 pour le tennis français.
Finaliste de l’ATP 250 d’Hangzhou en septembre dernier, seulement battu par Alexander Bublik, le natif de Neuilly‐sur‐Seine s’est récemment confié chez nos confrères de Tennis Actu où il a notamment été interrogé sur sa nouvelle vie maintenant qu’il gagne beaucoup plus d’argent.
« Grand changement, je ne dirais pas ça, parce que ça n’a pas non plus changé ma vie. Certes, j’ai gagné beaucoup plus d’argent. D’ailleurs, c’est assez “marrant” parce que quand on est petit, on s’imagine des choses… et au final, ça ne m’a pas tant changé. Je suis le même mec qu’il y a un an, qu’il y a deux ans. Je suis affamé, j’ai envie de performer, d’aller chercher des plus gros joueurs, des titres. J’ai toujours cette hargne. Et l’entourage fait du bien aussi : bien s’entourer, ça contribue à garder les pieds sur terre, même quand on gagne plus d’argent. Et ça permet d’être mieux accompagné, de voyager dans de meilleures conditions. C’est surtout ça que ça a changé. Mais ça n’a rien changé dans ma manière de voir les choses, ni dans ma personnalité. Je pense que c’est une forme d’éducation et d’entourage. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 13:55