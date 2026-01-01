AccueilATPValentin Royer : "Dans ma famille, on est un peu tous comme...
Valentin Royer : « Dans ma famille, on est un peu tous comme ça, les jeux de société étaient un peu tendus et il y a des parties de Monopoly où ça s’insultait »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

210
2025 US Open

L’Equipe consacre une série de portrait des joueurs fran­çais en allant les rencon­trer lors d’un séance d’entrainement. 

Le deuxième épisode après celui consacré à Elsa Jacquemot est centré sur Valentin Royer qui a réalisé une saison surprenante. 

Aujourd’hui 57ème, il ne veut pas s’ar­rêter au top 50 mais voit plus grand. 

Pour y parvenir, il peut compter sur un mental d’acier forgé dans une famille où la compé­ti­tion a toujours été présente au quotidien.

« Sur le terrain, j’ai un carac­tère et c’est pour ça que je joue bien. Quand ça se passe moins bien sur un match, je sais avoir un rebond d’or­gueil. Et je suis un compé­ti­teur dans l’âme. Dans la famille, on est un peu tous comme ça, les jeux de société étaient un peu tendus et il y a des parties de Monopoly où ça s’in­sul­tait. (Rires.) »

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 16:01

