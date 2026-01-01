L’Equipe consacre une série de portrait des joueurs français en allant les rencontrer lors d’un séance d’entrainement. Le deuxième épisode après celui consacré à Elsa Jacquemot est consacré à Valentin Royer qui a réalisé une saison surprenante. Aujourd’hui 57ème, il ne veut pas s’arrêter au top 50 mais voit plus grand. Pour y parvenir, il peut compter sur un mental d’acier forgé dans une famille où la compétition a toujours été présente au quotidien.
« Sur le terrain, j’ai un caractère et c’est pour ça que je joue bien. Quand ça se passe moins bien sur un match, je sais avoir un rebond d’orgueil. Et je suis un compétiteur dans l’âme. Dans la famille, on est un peu tous comme ça, les jeux de société étaient un peu tendus et il y a des parties de Monopoly où ça s’insultait. (Rires.) »
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 16:01