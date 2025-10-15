AccueilATPValentin Vacherot, après avoir été reçu par le prince Albert ll :...
ATP

Valentin Vacherot, après avoir été reçu par le prince Albert ll : « Même si je ne me plains pas du tout de la première partie, on va dire que j’ai une deuxième carrière qui va commencer »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

371

Félicité par le prince Albert ll de Monaco au Monte‐Carlo Country Club, quelques jours après avoir remporté à la surprise géné­rale le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’est exprimé avec enthou­siasme sur la suite face aux médias présents pour l’occasion. 

« Ça change tout dans ma carrière. On va dire que j’ai une deuxième carrière qui va commencer, même si je ne me plains pas du tout de la première partie. Je vais rentrer vrai­ment dans tous les tour­nois que je veux, dans le tableau final direc­te­ment », a déclaré le Monégasque de 26 ans, qui passe de la 204e à la 40e place mondiale. 

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 13:58

Article précédent
Toni Nadal : « Quand Zverev m’a demandé si je souhai­tais travailler avec lui, je lui ai répondu : ‘J’ai un autre métier, je ne suis plus entraî­neur de tennis’ »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.