Félicité par le prince Albert ll de Monaco au Monte‐Carlo Country Club, quelques jours après avoir remporté à la surprise géné­rale le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’est exprimé avec enthou­siasme sur la suite face aux médias présents pour l’occasion.

🇲🇨 Valentin Vacherot de retour à Monaco, célébré par le Prince Albert. pic.twitter.com/M0pUyE6kYR — RMC Sport (@RMCsport) October 15, 2025

« Ça change tout dans ma carrière. On va dire que j’ai une deuxième carrière qui va commencer, même si je ne me plains pas du tout de la première partie. Je vais rentrer vrai­ment dans tous les tour­nois que je veux, dans le tableau final direc­te­ment », a déclaré le Monégasque de 26 ans, qui passe de la 204e à la 40e place mondiale.