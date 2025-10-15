Interrogé par le Corriere della Sera, Valentin a expliqué le rapport qu’il avait avec Jannik qu’il connait bien puisque l’Italien est résident moné­gasque et il s’en­traine comme lui au Monte Carlo Country Club.

« En fait je pensais vrai­ment que j’al­lais défier Jannik à Shandhaï et je me disais que c’était la meilleure chose qui pouvait m’ar­river. J’ai suivi son match contre Griekspoor et son abandon, je me suis dit : j’aurai plus de chances. Ça s’est bien passé. Nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble, mais l’un à côté de l’autre. Je le croise souvent à la salle de sport, dans les vestiaires : c’est une belle personne, il me souhaite toujours bonne chance pour les tour­nois, même quand ce sont des Challenger. J’espère jouer bientôt contre lui, ce serait un honneur. »