Quatre mois après sa victoire surprise face Alexander Bublik au premier du Masters 1000 de Shanghai, tournoi qu’il a fini par remporter après un parcours impen­sable et histo­rique, Valentin Vacherot a récidivé.

Opposé au nouveau 10e joueur mondial, dans le match décisif de la rencontre de Coupe Davis entre Monaco et le Kazakhstan, Vacherot s’est imposé après deux sets très disputés : 7–6(4), 7–6(7), en 1h50 de jeu.

Comme à Shanghai, Valentin Vacherot s’est offert le n°10 mondial Alexander Bublik (7−6, 7–6) pour quali­fier Monaco après ce barrage du Groupe I en Coupe Davis. 🔥🇲🇨



Il décroche sa deuxième victoire en carrière face au TOP 10 après Novak Djokovic la saison dernière. 🌟 pic.twitter.com/98qm5nVALy — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 7, 2026

Une victoire histo­rique pour la Principauté qui dispu­tera la finale du groupe I en septembre prochain.