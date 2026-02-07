AccueilATPValentin Vacherot, nouveau cauchemar de Bublik
Valentin Vacherot, nouveau cauchemar de Bublik

Thomas S
Thomas S

Quatre mois après sa victoire surprise face Alexander Bublik au premier du Masters 1000 de Shanghai, tournoi qu’il a fini par remporter après un parcours impen­sable et histo­rique, Valentin Vacherot a récidivé. 

Opposé au nouveau 10e joueur mondial, dans le match décisif de la rencontre de Coupe Davis entre Monaco et le Kazakhstan, Vacherot s’est imposé après deux sets très disputés : 7–6(4), 7–6(7), en 1h50 de jeu. 

Une victoire histo­rique pour la Principauté qui dispu­tera la finale du groupe I en septembre prochain. 

Publié le samedi 7 février 2026 à 16:19

