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Valentin Vacherot sur sa victoire contre Novak Djokovic : « C’est l’un des matchs les plus faciles que j’ai eu à jouer »

Par
Baptiste Mulatier
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Valentin Vacherot a tota­le­ment changé de dimen­sion en octobre dernier, lors­qu’il a remporté le Masters 1000 de Shanghai en étant 204e mondial. 

De passage dans le podcast « The Elevate House », le Monégasque est revenu sur sa victoire contre Novak Djokovic en demi‐finales du tournoi chinois (6−3, 6–4).

« C’est l’un des matchs les plus faciles que j’ai eu à jouer. Le match a duré une heure et quart, une heure vingt. Je le bats, je suis en finale d’un Masters 1000. Tout n’avait aucun sens. On va dire qu’à partir de là, il y a eu un switch dans la tête. J’ai battu un mec top 15. Ma place, elle est dans le top 50. Elle n’est pas juste dans le top 100, elle est dans le top 50. Je ne vais pas m’ar­rêter là. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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