Valentin Vacherot a tota­le­ment changé de dimen­sion en octobre dernier, lors­qu’il a remporté le Masters 1000 de Shanghai en étant 204e mondial.

De passage dans le podcast « The Elevate House », le Monégasque est revenu sur sa victoire contre Novak Djokovic en demi‐finales du tournoi chinois (6−3, 6–4).

« C’est l’un des matchs les plus faciles que j’ai eu à jouer. Le match a duré une heure et quart, une heure vingt. Je le bats, je suis en finale d’un Masters 1000. Tout n’avait aucun sens. On va dire qu’à partir de là, il y a eu un switch dans la tête. J’ai battu un mec top 15. Ma place, elle est dans le top 50. Elle n’est pas juste dans le top 100, elle est dans le top 50. Je ne vais pas m’ar­rêter là. »