Valentin Vacherot, sur sa victoire contre Novak Djokovic : « Lorsque je m’ap­proche du filet pour la poignée de main, la première chose que je me dis, c’est que ce n’est pas à moi de parler. Je dois le laisser parler, c’est le joueur le plus titré de l’his­toire du tennis »

Revenant chez nos confères d’Eurosport sur son incroyable et histo­rique victoire sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot a été inter­rogé sur son échange au filet avec Novak Djokovic lors de la demi‐finale. 

Un moment qu’il décrit comme sublime. 

« Déjà, la chose que je me dis, c’est que ce n’est pas à moi de parler. Je dois le laisser parler, c’est le joueur le plus titré de l’his­toire du tennis. Je trouve que notre poignée de main a été sublime et il me dit que la victoire sur ce match était tota­le­ment méritée de ma part, que je jouais à un niveau extra­or­di­naire, qu’il était vrai­ment surpris de mes capa­cités mentales et physiques. Et il me dit de conti­nuer et me souhaite bonne chance pour la finale. J’écoutais avec les oreilles d’un petit fan de tennis. »

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 15:15

