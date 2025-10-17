Revenant chez nos confères d’Eurosport sur son incroyable et histo­rique victoire sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot a été inter­rogé sur son échange au filet avec Novak Djokovic lors de la demi‐finale.

Un moment qu’il décrit comme sublime.

« Déjà, la chose que je me dis, c’est que ce n’est pas à moi de parler. Je dois le laisser parler, c’est le joueur le plus titré de l’his­toire du tennis. Je trouve que notre poignée de main a été sublime et il me dit que la victoire sur ce match était tota­le­ment méritée de ma part, que je jouais à un niveau extra­or­di­naire, qu’il était vrai­ment surpris de mes capa­cités mentales et physiques. Et il me dit de conti­nuer et me souhaite bonne chance pour la finale. J’écoutais avec les oreilles d’un petit fan de tennis. »