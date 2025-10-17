Revenant chez nos confères d’Eurosport sur son incroyable et historique victoire sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot a été interrogé sur son échange au filet avec Novak Djokovic lors de la demi‐finale.
Un moment qu’il décrit comme sublime.
« Déjà, la chose que je me dis, c’est que ce n’est pas à moi de parler. Je dois le laisser parler, c’est le joueur le plus titré de l’histoire du tennis. Je trouve que notre poignée de main a été sublime et il me dit que la victoire sur ce match était totalement méritée de ma part, que je jouais à un niveau extraordinaire, qu’il était vraiment surpris de mes capacités mentales et physiques. Et il me dit de continuer et me souhaite bonne chance pour la finale. J’écoutais avec les oreilles d’un petit fan de tennis. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 15:15