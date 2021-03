L’éternel débat concer­nant le GOAT (plus grand de tous les temps) du tennis continue de faire rage parmi les amou­reux de la petite balle jaune. Et encore plus main­te­nant que Novak Djokovic a ajouté un 18ème trophée du Grand Chelem à sa collec­tion et égalé Roger Federer au nombre de semaines en tant que n°1 mondial à l’ATP. Mais s’il fait aussi rage, c’est aussi et surtout parce qu’il est très loin d’être réglé. Et ce n’est pas Daniel Vallverdu, coach de Stan Wawrinka, qui dira le contraire. Interrogé par Mischa Zverev, l’en­traî­neur véné­zué­lien a partagé son point de vue sur la ques­tion, et il vaut le détour.

« Je ne saurais pas dire. C’est une course très serrée, on ne peut pas encore faire de choix pour l’ins­tant. Aujourd’hui, je dirais que c’est une ques­tion de préfé­rence. On ne peut rien dire. Ils sont trop proches pour pouvoir se prononcer. Ils sont tous les trois excel­lents. »