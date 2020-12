Stan Wawrinka multiplie les posts sur ses réseaux sociaux depuis plus d’un mois où on le voit tout transpirant en pleine préparation. Le Suisse qui a expliqué que la retraite n’est pas loin met donc toutes les chances de son côté pour être performant et réussir 2021.

C’est d’ailleurs ce qu’explique son coach Daniel Vallverdu dans une interview accordée au téléphone à l’agence Reuters : « Les derniers événements de l’année ont été très encourageants. Il est maintenant prêt à passer par ce bloc d’entraînement en décembre, et j’espère avoir une saison complète l’année prochaine. La faim est définitivement là et il veut faire un dernier coup avant la fin de sa carrière. Les objectifs ne sont pas seulement de gagner des tournois, mais de se sentir compétitif à un haut niveau. D’ailleurs, je pense que gagner un Grand Chelem est toujours possible. Stan sait que s’il est compétitif contre les gars qui sont au sommet, il aura toujours une chance d’obtenir de grands résultats. »