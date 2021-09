Interrogé par Reuters, l’an­cien entraî­neur de Stan Wawrinka, Andy Murray ou encore Grigor Dimitrov s’est exprimé sur la défaite de Novak Djokovic en finale de l’US Open et de ce qui va en découler notam­ment par rapport à ses deux grands rivaux, Federer et Nadal.

« Tant que Roger et Rafa joue­ront encore, je pense qu’il y aura une grande moti­va­tion pour Djokovic à conti­nuer. Je serai très inté­ressé de voir ce qui se passera avec Novak une fois que Roger et Rafa auront décidé d’ar­rêter et de savoir où se trou­vera sa prochaine moti­va­tion. Une fois qu’il aura atteint 21 Grands Chelems, il trou­vera un moyen de se motiver. Je pense que ce sera plus diffi­cile pour lui de se motiver si Roger et Rafa ne sont pas là. Mais connais­sant le type de compé­ti­teur qu’il est et sa soif d’at­teindre de nouveaux records, c’est proba­ble­ment un objectif réaliste pour lui d’es­sayer d’at­teindre 24 et 25 Grand Chelems pour dépasser le record de Margaret Court. »