Lors d’une interview téléphonique accordée à Reuters, le coach de Stan Wawrinka, Daniel Vallverdu, est revenu sur l’émergence globale de plusieurs joueurs au plus haut niveau. Selon lui, la relève du Big 3 est assurée et une dizaine de joueurs ont la possibilité de reprendre le flambeau.

« C’est agréable de voir qu’il n’y a pas qu’un ou deux gars qui reprendront peut-être le tennis dans quelques années, mais il y a plus d’une poignée voire même plus de 10 gars qui ont la possibilité et le niveau pour devenir des champions. Peu d’entre eux jouent de la même façon et il y a une bonne variété à venir dans les prochaines années », a déclaré l’ancien entraîneur d’Andy Murray ou de Juan Martin del Potro.