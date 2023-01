Qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 250 de Pune après une victoire face à l’Allemand Marterer ce jeudi (6−4, 6–2), Botic Van de Zandschulp, lors de sa confé­rence de presse après son match précé­dent, a été inter­rogé sur ses deux confron­ta­tions face à Rafael Nadal en 2022. Deux belles expé­riences pour le Néerlandais malgré deux défaites.

« J’ai joué contre Rafael Nadal pour la première fois à Roland‐Garros. Je pense que c’était des condi­tions diffi­ciles pour jouer contre lui pour la première fois, sur terre battue, à l’Open de France qui est presque sa deuxième maison. Je dois dire que j’ai été impres­sionné là‐bas et c’était diffi­cile pour moi de jouer contre lui. À Wimbledon, j’ai beau­coup mieux joué et j’ai même eu des chances de remporter un quatrième set, mais on ne sait jamais ce qui se passe. Alors oui, ce furent deux expé­riences vrai­ment agréables. »