Officiellement retraité depuis le 28 juillet dernier, chez lui, sur le tournoi de Toronto, Vasek Pospisil, ex‐25e mondial en simple et 4e en double, a surtout fait parler de lui en décidant en 2019 de fonder aux côtés de Novak Djokovic une nouvelle association de joueurs concurrente de l’ATP, la PTPA.
Et alors que cette dernière a décidé, en mars dernier, d’attaquer en justice les instances dirigeantes du tennis, le Canadien s’est justement exprimé à ce sujet sur le blog Behind the Racquet.
« La leçon la plus importante que j’ai apprise ces cinq dernières années concerne le système du tennis. J’ai constaté qu’il est bien plus désorganisé que je ne le pensais. Aujourd’hui, pour la première fois, je constate que nous sommes très proches d’un changement significatif, celui dont nous avons besoin pour donner aux joueurs une véritable voix et un cadre idyllique pour leur développement. Le tennis a pris du retard sur d’autres sports, c’est pourquoi nous avons essayé de collaborer avec certaines instances dirigeantes pendant toutes ces années. Nous voulions leur donner l’opportunité de collaborer avec nous, mais pour avancer, nous n’avons pas eu d’autre choix que de recourir à une action en justice. L’objectif ultime est de donner une voix indépendante aux joueurs. C’est notre principal souhait en réponse au procès. Cela permettra de préparer le terrain pour tout le reste : augmentation des prix et meilleur partage des revenus. Avoir notre mot à dire sur toutes ces questions qui affectent nos moyens de subsistance – qu’il s’agisse des déplacements, des horaires, des balles ou des gains – est essentiel pour nous. »
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 17:17