Officiellement retraité depuis le 28 juillet dernier, chez lui, sur le tournoi de Toronto, Vasek Pospisil, ex‐25e mondial en simple et 4e en double, a surtout fait parler de lui en déci­dant en 2019 de fonder aux côtés de Novak Djokovic une nouvelle asso­cia­tion de joueurs concur­rente de l’ATP, la PTPA.

Et alors que cette dernière a décidé, en mars dernier, d’at­ta­quer en justice les instances diri­geantes du tennis, le Canadien s’est juste­ment exprimé à ce sujet sur le blog Behind the Racquet.

« La leçon la plus impor­tante que j’ai apprise ces cinq dernières années concerne le système du tennis. J’ai constaté qu’il est bien plus désor­ga­nisé que je ne le pensais. Aujourd’hui, pour la première fois, je constate que nous sommes très proches d’un chan­ge­ment signi­fi­catif, celui dont nous avons besoin pour donner aux joueurs une véri­table voix et un cadre idyl­lique pour leur déve­lop­pe­ment. Le tennis a pris du retard sur d’autres sports, c’est pour­quoi nous avons essayé de colla­borer avec certaines instances diri­geantes pendant toutes ces années. Nous voulions leur donner l’op­por­tu­nité de colla­borer avec nous, mais pour avancer, nous n’avons pas eu d’autre choix que de recourir à une action en justice. L’objectif ultime est de donner une voix indé­pen­dante aux joueurs. C’est notre prin­cipal souhait en réponse au procès. Cela permettra de préparer le terrain pour tout le reste : augmen­ta­tion des prix et meilleur partage des revenus. Avoir notre mot à dire sur toutes ces ques­tions qui affectent nos moyens de subsis­tance – qu’il s’agisse des dépla­ce­ments, des horaires, des balles ou des gains – est essen­tiel pour nous. »