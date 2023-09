Au cours d’un passage sur la chaîne Youtube Smashing Rackets, Vasek Pospisil, co‐fondateur en 2019 avec Novak Djokovic de la PTPA, a tenu à réta­blir une certaine vérité à propos du joueur, une vérité loin des caméras et des on‐dit.

« Novak n’a pas assez de crédit et ça m’énerve. C’est un gars telle­ment bien. Tout le monde peut agir comme s’il était un ange lorsque les caméras tournent et dire les bonnes choses, ceci et cela. C’est comme comment vous êtes quand il n’y a pas de caméras et comment vous êtes avec les gens autour en général. Je veux dire, il est si géné­reux et je ne sais pas si c’est à moi de le dire mais il aide les juniors en Serbie, il finance, il aide, il s’en soucie vrai­ment. Et c’est à cause, je suppose, de son éduca­tion et de ce qu’il a traversé pour arriver là où il est et il comprend la diffi­culté, à quel point c’est dur et à quel point tout est biaisé contre les joueurs. Cela vient d’un endroit authen­tique. Il essaie d’aider ces joueurs dans ce sport. »