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Venu d’un problème tech­nique initial, il est devenu la grande réus­site de l’US Open !

Par
Jean Muller
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Ce détail n’aura échappé à aucun fan de la petite balle jaune pendant la quin­zaine de l’US Open. Sur le court Arthur‐Ashe, les staffs des joueurs et joueuses étaient rela­ti­ve­ment proches de leurs protégés pendant les matchs. Entre les points, il n’était pas rare de voir les acteurs de la rencontre, prendre des rensei­gne­ments auprès de leurs entraîneurs.

Des séquences qui auraient pu ne jamais être capté par les réali­sa­teurs. Loin d’un coup de génie de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, il s’agit avant tout d’une erreur d’ap­pré­cia­tion de la direc­tion du dernier Grand Chelem de l’année. Selon le jour­na­liste argentin Marcos Zugasti, les ventes de billets pour le tournoi de double mixte étaient telle­ment élevées que la direc­tion a oublié de dédier un espace pour les familles et staffs des joueurs.

À la dernière minute, Eric Butorac, direc­teur de l’US Open, a décidé d’amé­nager proche des courts un espace. L’initiative a forte­ment plus aux personnes concer­nées, et a été conservé pour les tableaux de simple masculin et féminin. Une grande réus­site inespérée. 

Reste à savoir si cette inno­va­tion sera conservée pour l’édi­tion 2027 à Flushing Meadows.

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 10:26

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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