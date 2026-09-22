Ce détail n’aura échappé à aucun fan de la petite balle jaune pendant la quinzaine de l’US Open. Sur le court Arthur‐Ashe, les staffs des joueurs et joueuses étaient relativement proches de leurs protégés pendant les matchs. Entre les points, il n’était pas rare de voir les acteurs de la rencontre, prendre des renseignements auprès de leurs entraîneurs.
Des séquences qui auraient pu ne jamais être capté par les réalisateurs. Loin d’un coup de génie de l’organisation du tournoi, il s’agit avant tout d’une erreur d’appréciation de la direction du dernier Grand Chelem de l’année. Selon le journaliste argentin Marcos Zugasti, les ventes de billets pour le tournoi de double mixte étaient tellement élevées que la direction a oublié de dédier un espace pour les familles et staffs des joueurs.
À la dernière minute, Eric Butorac, directeur de l’US Open, a décidé d’aménager proche des courts un espace. L’initiative a fortement plus aux personnes concernées, et a été conservé pour les tableaux de simple masculin et féminin. Une grande réussite inespérée.
Hoy, en historias random que probablemente no sabías : durante el US Open, mucho se halagó el haber puesto cuatro lugares para los equipos de los jugadores a nivel de cancha en el Arthur Ashe Stadium. Bueno, no fue una movida planificada, salió por error y pura suerte (lit). pic.twitter.com/SYSJMOvLbT— Marcos Zugasti (@marcos_z) September 22, 2026
Reste à savoir si cette innovation sera conservée pour l’édition 2027 à Flushing Meadows.
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 10:26