Ce détail n’aura échappé à aucun fan de la petite balle jaune pendant la quin­zaine de l’US Open. Sur le court Arthur‐Ashe, les staffs des joueurs et joueuses étaient rela­ti­ve­ment proches de leurs protégés pendant les matchs. Entre les points, il n’était pas rare de voir les acteurs de la rencontre, prendre des rensei­gne­ments auprès de leurs entraîneurs.

Des séquences qui auraient pu ne jamais être capté par les réali­sa­teurs. Loin d’un coup de génie de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, il s’agit avant tout d’une erreur d’ap­pré­cia­tion de la direc­tion du dernier Grand Chelem de l’année. Selon le jour­na­liste argentin Marcos Zugasti, les ventes de billets pour le tournoi de double mixte étaient telle­ment élevées que la direc­tion a oublié de dédier un espace pour les familles et staffs des joueurs.

À la dernière minute, Eric Butorac, direc­teur de l’US Open, a décidé d’amé­nager proche des courts un espace. L’initiative a forte­ment plus aux personnes concer­nées, et a été conservé pour les tableaux de simple masculin et féminin. Une grande réus­site inespérée.

Hoy, en histo­rias random que proba­ble­mente no sabías : durante el US Open, mucho se halagó el haber puesto cuatro lugares para los equipos de los juga­dores a nivel de cancha en el Arthur Ashe Stadium. Bueno, no fue una movida plani­fi­cada, salió por error y pura suerte (lit). pic.twitter.com/SYSJMOvLbT — Marcos Zugasti (@marcos_z) September 22, 2026

Reste à savoir si cette inno­va­tion sera conservée pour l’édi­tion 2027 à Flushing Meadows.