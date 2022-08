Verdasco (à propos de sa défaite cruelle face à Nadal en 2009) : « Des années et des années après, les gens m’arrêtent dans la rue pour me dire que c’est le plus beau match qu’ils ont jamais vu »

Dans une très belle inter­view accordée au quoti­dien espa­gnol Mundo Deportivo, Fernando Verdasco, après avoir évoqué sa longé­vité et celle de Roger Federer, est revenu sur cette fameuse demi‐finale perdue de l’Open d’Australie 2009 face à Rafael Nadal après 5h d’une bataille monu­men­tale (7–6(4), 4–6, 6–7(2), 7–6(1), 4–6).

« Parfois le souvenir me revient et parfois les gens m’in­ter­pellent ; c’était le match le plus emblé­ma­tique de ma carrière, la demi‐finale de l’Open d’Australie contre le numéro un mondial, deux Espagnols, un match qui a duré plus de cinq heures… le niveau était impres­sion­nant. Des années et des années après, les gens m’ar­rêtent dans la rue pour me dire que c’est le plus beau match qu’ils ont jamais vu. D’une part, cela me récon­forte et me procure de la joie d’avoir si bien joué ; d’autre part, vous regardez en arrière et vous vous dites : ‘Oh mon Dieu, j’étais à 4–4 dans le cinquième set, 0–30, deuxième service, j’ai manqué un retour et, je ne sais pas’. Puis la finale m’a échappé pour que je puisse jouer contre Federer. »