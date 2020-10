Fernando Verdasco a mis un terme à sa saison 2020. Et dans un message posté sur Instagram, il a affiché ses ambitions mais il est aussi revenu sur l’affaire Roland-Garros. Pour rappel, il n’avait pas pu disputer le tournoi après un test positif. Problème, il avait été testé négatif trois fois de suite à son retour en Espagne. Si les règles sont les règles, Fernando a dû mal à s’en remettre…

« Ma saison est terminée. Ce fut une année très difficile en ce qui concerne le tennis, avec des blessures, peu de tournois joués, quelques jours d’entraînement en raison de ces blessures, de mauvais sentiments et d’injustices comme Roland Garros, qui m’a beaucoup affecté mentalement et émotionnellement.

Mais je vais regarder vers l’avenir et faire ce que j’ai à faire, me remettre des blessures que j’ai eues (Prendre le temps qu’il faut et avec les traitements nécessaires, pour que plus tard je puisse m’entraîner et me préparer du mieux possible pour revenir à 200 % en 2021. Ce n’est pas fini et l’année prochaine je veux le montrer.) Merci à vous tous qui êtes toujours là pour me soutenir et me suivre. P.S. Je sais que pour beaucoup d’entre vous, cette année a également été très difficile en raison de cette pandémie mondiale que nous traversons et je veux vous envoyer un gros câlin et beaucoup d’encouragements d’ici », a posté Verdasco.